Sky - Raspadori via a gennaio solo per un'offerta clamorosa e irrinunciabile

Il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti è intervenuto a Radio Marte e ha parlato del futuro di Kvaratskhelia, di Meret ma anche di Raspadori, che piace alla Juve come confermato dal suo agente: "Non credo si muoverà da Napoli a meno di un’offerta clamorosa ed irrinunciabile.

Al momento non risulta che la società voglia privarsi del calciatore che può ricoprire vari ruoli ed ha la stima del club. Simeone? Potrebbe andar via anche a gennaio, in virtù del poco spazio che potrebbe avere anche nel prosieguo della stagione a Napoli".