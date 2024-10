Sky - Rinnovo Kvara, ADL non andrà oltre la cifra proposta: l’ultima parola spetta al giocatore

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, ha parlato a Radio Marte

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, ha parlato a Radio Marte: “Sul possibile nuovo incontro tra il Napoli e l’agente di Kvara a Milano dopo Milan-Napoli la verità è solo una: sul rinnovo, deve decidere il giocatore. Il club non farà più di quanto già fatto: 6 milioni l'offerta, si può discutere su bonus o eventuale clausola, ma De Laurentiis pensa d'aver fatto il massimo e non si spingerà oltre queste cifre. Starà al georgiano, a questo punto, scegliere se firmare o meno il nuovo contratto

Il giocatore voleva aumentare lo stipendio e la vicenda andava affrontata diversamente l'anno scorso, mentre ora la situazione è quasi ribaltata, col Napoli che ha deciso di fare dei passi importanti verso Kvara che, però, si trova in una situazione di fastidio per quanto non fatto dal Napoli la passata stagione.

Se si arriva a giugno, il Napoli è costretto a venderlo perché gli anni di contratto diminuiscono e si rischia di ritrovarsi in una situazione simile a quella di Osimhen, con un caso non facile da risolvere. Se vuoi fare l'opportunista, ora non rinnovi ed aspetti offerte dall'estero in estate.

A gennaio sul mercato il Napoli potrebbe fare qualcosa in difesa, anche se per ora non ci risultano movimenti. Ciò non vuol dire che il ds Manna non stia lavorando sottotraccia”.