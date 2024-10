Sky - Rinnovo Kvaratskhelia, il nodo è la clausola e non l’ingaggio: cifre e dettagli

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, ha parlato a Radio Marte del rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia: “Come è andato l’incontro Napoli-Kvaratskhelia? Il nodo dell’ingaggio, secondo l’entourage di Kvara, è relativo e non centrale. Perché la richiesta è di 5 milioni più bonus per arrivare a 8 ma dal terzo anno in poi. Non c’è accordo sulla clausola.

Da quello che mi risulta per l’entourage la clausola dovrebbe attestarsi sugli 80 milioni in proporzione all’ingaggio che il club intende mantenere relativamente basso. Inoltre sarebbe anche una sorta di riconoscenza perché il Napoli ha acquistato il georgiano a soli 10 milioni anche grazie al lavoro del manager. Per il club la clausola a quella cifra è troppo bassa, perché ritiene che a 80 milioni eventualmente il calciatore si può vendere anche senza clausola. Se la clausola fosse fissata a oltre 100 milioni è chiaro che l’entourage poi vorrebbe un ingaggio più alto dei 5 milioni a salire proposti”.