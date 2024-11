Sky - Tutto pronto per i rinnovi di Meret e Anguissa: accordi ad un passo

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, è intervenuto a Radio Marte

Per quanto riguarda le strategie di mercato, ci sono prima di tutto i rinnovi: per Meret manca qualcosina, parliamo di soldi ma davvero di poco, in questo momento. Distanza di 200 mila euro tra domanda ed offerta per firmare? Sì e non credo che serva molto: siamo su quelle cifre lì, manca veramente poco al rinnovo.

Per Anguissa siamo ormai ai tecnicismi: il suo prolungamento è una formalità, c'è voglia di dare continuità al rapporto e di considerarlo sempre più centrale nel progetto tecnico".

Per Anguissa siamo ormai ai tecnicismi: il suo prolungamento è una formalità, c'è voglia di dare continuità al rapporto e di considerarlo sempre più centrale nel progetto tecnico”.