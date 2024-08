Sky Uk annuncia: “Accordo Napoli-Man United per McTominay!”

Fa clamore anche in Inghilterra l'accordo trovato tra il Napoli e il Manchester United per Scott McTominay.

E' Sky Sport UK ad annunciare le ultime sulla trattativa in diretta tv con l'accordo raggiunto tra i club: "Il Napoli ha concordato un valore di 30 milioni di euro per ingaggiare il centrocampista Scott McTominay dal Manchester United Una volta concordate le condizioni personali, spetterà a McTominay decidere se andarsene". Di seguito le immagini diventate già virali sui social.

BREAKING: Napoli have agreed a fee worth €30m to sign midfielder Scott McTominay from Manchester United 󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿



Once personal terms have been agreed, it will be up to McTominay to decide if he wants to go. pic.twitter.com/bO7tJy7iab