Sky UK - Gilmour, Napoli fiducioso: è indipendente da McTominay. Le ultime

Il Napoli resta fiducioso di concludere l'affare per il centrocampista del Brighton Billy Gilmour. Indipendentemente dalla mossa per Scott McTominay, vogliono fare entrambe le cose. Sono in corso i colloqui con il Manchester United. A riferirlo su X è Dharmesh Sheth, giornalista di Sky Sport UK.

Napoli remain confident of completing deal for Brighton midfielder Billy Gilmour. Independent of move for Scott McTominay - they want to do both. Talks with Manchester United ongoing. #SSCNapoli #BHAFC #MUFC