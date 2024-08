Sky Uk - Osimhen, niente PSG: il nigeriano non è un obiettivo

Il PSG al momento non sta cercando di ingaggiare Victor Osimhen dal Napoli. A riferirlo su X è Kaveh Solhekol, giornalista di Sky Uk: “Ci sono stati colloqui per ingaggiarlo potenzialmente all'inizio di questa estate, ma da allora il PSG ha investito in altri ruoli. Quasi 150 milioni di euro sono stati spesi per giovani giocatori come Desire Doue, Willian Pacho e Joao Neves, che si uniscono a una squadra con opzioni offensive tra cui Kolo Muani, Dembele, Bradley Barcola e Marco Asensio.

Il prezzo richiesto dal Napoli e l’entità del pacchetto complessivo hanno portato il PSG a passare da Osimhen ad altri profili. L’infortunio alla caviglia di Goncalo Ramos ha portato alla notizia che il PSG prenderà un altro attaccante quest'estate, ma non si ritiene che Osimhen sia l'obiettivo principale dell'allenatore Luis Enrique, e Ramos dovrebbe rimanere in disparte solo per pochi mesi. Come sempre non si sa mai cosa succede negli ultimi giorni di una finestra di mercato, ma al momento sembra esserci poca prospettiva per Osimhen a Parigi”.

PSG are not actively trying to sign Victor Osimhen from Napoli at the moment. They were involved in discussions to potentially sign him earlier this summer but PSG have since invested in players in other positions.

