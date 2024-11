Sky - Uno tra Simeone e Raspadori può partire già a gennaio: la situazione

vedi letture

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, ha parlato a Radio Marte delle ultime sul mercato del Napoli

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, ha parlato a Radio Marte delle ultime sul mercato del Napoli: “Se è vero che uno tra Raspadori e Simeone possa partire già a gennaio? Sì, ma dipenderà dalle offerte e dalle eventuali soluzioni proposte sia al Napoli e sia ai giocatori in questione. Se dovessi scommettere un centesimo direi che chi ha più voglia di giocare è Raspadori, che è stato meno utilizzato degli altri.

Tuttavia, è anche il più pagato, tra quelli non impiegati con costanza. Chi ha più richieste, ad oggi, è il Cholito, perché in tanti hanno perso un centravanti a causa di infortuni o cessioni: su di lui c'è il Torino, ma non solo. Può esserci una riflessione per capire come muoversi. Forse sarebbe il caso di non toccare nulla, ma qualcosa può cambiare”.