Sky - Zerbin al Venezia, è fatta: domani visite mediche e firma

Il Venezia ha finalmente il suo esterno d'attacco. Secondo quanto riportato da Sky Sport, si è sbloccata la trattativa con il Napoli per Alessio Zerbin, che approderà in Veneto con la formula del prestito con obbligo di riscatto legato al raggiungimento della salvezza.

Il club del presidente Aurelio De Laurentiis ha dato il via libera al classe '99 per aggregarsi al gruppo di Eusebio Di Francesco. Il giocatore è in arrivo a Venezia e domani svolgerà le visite mediche prima di apporre la firma sul contratto.

