Smentite da Milano: Kulusevski non è nel mirino di Napoli

Negli ultimi giorni Dejan Kulusevski è stato accostato al Napoli come idea per rinforzare il settore offensivo. Lo svedese, attualmente al Tottenham, è sotto contratto con gli Spurs fino al 30 giugno del 2028. Nell’ultima stagione il classe 2000 ha totalizzato 8 gol e 3 assist in 39 presenze complessive con la maglia degli inglesi, di cui 36 in Premier League.

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, su X ha però smentito il presunto interesse del club azzurro nei confronti dell’ex Juventus: “Nonostante le ultime indiscrezioni, Dejan Kulusevski non è nel mirino del Napoli”.