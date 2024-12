Smentite su Raspadori: la Juve pensa ad altri profili in caso di addio di Vlahovic

vedi letture

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb: “In attacco resterà Simeone, quindi non vedo operazioni da fare lì davanti.

Raspadori? Ha una valutazione importante, il Napoli sa bene dell’investimento fatto e lo reputa di alto potenziale. E quindi servirebbe un’offerta degna di questo nome per portarlo via.

Non credo che la Juventus ci stia pensando ora come ora, ha altri profili in mente per sostituire Vlahovic in caso di mancato rinnovo. Zirkzee e Osimhen in ottica Juventus sono ipotesi in caso di addio congiunto di Vlahovic e Milik.

Meret-Inter? Il rinnovo è sulla base di un accordo sino al 2028, ma c’è una differenza tra domanda e offerta sull’ingaggio. Alex vuole restare al Napoli e quindi si lavora con fiducia. Poi se le cose non dovessero decollare, l’ipotesi Inter è sullo sfondo. L’Inter è fortissima sulle operazioni a zero ed è logico che sia vigile”.