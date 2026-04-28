Sorpresa Juanlu, è ancora il favorito a destra: c'è un retroscena

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A volte ritornano. Giocatori trattati in passato che restano nel mirino del Napoli: è il caso di Juanlu Sanchez, esterno destro di proprietà del Siviglia che resta in auge per il club azzurro anche in vista della prossima estate. Lo scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

"Per il ruolo di terzino destro, il candidato forte resta Juanlu Sanchez, seguito a lungo sia la scorsa estate sia lo scorso gennaio. Lo spagnolo aveva scelto il Napoli, poi però tra il club azzurro e il Siviglia non è mai arrivata la fumata bianca e Juanlu è rimasto in Andalusia. Ma i tempi adesso sembrano davvero maturi e il giocatore è ancora convinto che Napoli sia la scelta giusta per il prossimo step di carriera. Può giocare a tutta fascia – soluzione ideale per il Napoli di oggi – o anche terzino di spinta, così come lo avevano immaginato un anno fa i dirigenti azzurri, in quel 4-3-3 con cui Conte pensava di ripartire quest’anno. Ma al di là dei sistemi e dei moduli, contano le caratteristiche e Juanlu ha quella qualità che il Napoli cerca per migliorare la batteria sugli esterni".