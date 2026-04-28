Anguissa via? Il Napoli ha già scelto il sostituto: arriva dal Portogallo

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Frank Anguissa potrebbe salutare Napoli a fine stagione e il club lavora già da tempo alla sua sostituzione. Il quotidiano La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa sapere che c'è già un favorito e poi anche un'alternativa per sostituire l'ex Fulham, che in azzurro ha vinto due scudetti: "Al primo posto per il post Anguissa è finito Richard Rios, centrocampista fisico del Benfica, in rete in Champions proprio contro il Napoli. Rios può giocare centrale in un centrocampo a due, ma anche da mezzala.

Ha corsa, ha muscoli. È abituato a lottare sotto pressione, e farà il Mondiale con la sua Colombia. Insomma, un innesto internazionale di livello, cinque anni più giovane di Anguissa e con ancora margini di miglioramento. L'Italia gli piace, al Napoli verrebbe volentieri ma ci sarà da convincere il Benfica che l'estate scorsa lo ha pagato 27 milioni. L'alternativa è Gomes del Wolverhampton, mentre si valuta anche la possibilità di prendere una mezzala giovane e di qualità come Atta dell'Udinese. Sarebbe un colpo in più, ma di valore".