Ultim'ora Due nomi in pole se parte Conte, Schira: "Ecco il piano di ADL prima del summit"

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Il Napoli avrebbe già tracciato le linee di un possibile piano B: due profili diversi per età ed esperienza, ma accomunati da un calcio riconoscibile

Il futuro della panchina del Napoli resta avvolto nell'incertezza, ma il club avrebbe già tracciato le linee di un possibile piano B. Stando a quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, i nomi individuati come potenziali successori di Antonio Conte sarebbero quelli di Maurizio Sarri ed Enzo Maresca, due profili molto diversi tra loro per età ed esperienza, ma accomunati da una visione del calcio propositiva e riconoscibile.

La parola definitiva, però, spetta ancora a Conte. L'incontro tra il tecnico leccese e Aurelio De Laurentiis, atteso per il mese di maggio, sarà il momento della verità: solo dopo quel confronto il Napoli saprà se proseguire sul binario attuale o imboccare una nuova strada. Una decisione che avrà inevitabilmente ricadute anche sul mercato estivo, considerando quanto la scelta dell'allenatore sia determinante per definire obiettivi, ruoli e profilo della rosa da costruire.