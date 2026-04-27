Nuovo nome per il centrocampo, dalla Turchia: "Napoli su Gabriel Sara del Gala"

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Napoli su Gabriel Sara del Galatasaray: il brasiliano piace per esperienza europea e versatilità, ma su di lui ci sono anche Manchester United e Aston Villa

Il Napoli guarda in casa Galatasaray per rinforzare il centrocampo. Secondo quanto riportato dal giornalista turco ed esperto di mercato Ekrem Konur, gli azzurri avrebbero messo nel mirino Gabriel Sara, centrocampista brasiliano classe 1997 che in questa stagione si è messo in mostra in Super Lig e in Champions League. La concorrenza non manca: sulle tracce del giocatore ci sarebbero anche Manchester United e Aston Villa.

Esperienza e duttilità: un profilo completo per il centrocampo

Gabriel Sara non è un giovane di prospettiva, ma è un elemento su cui il Napoli potrebbe puntare per puntellare il centrocampo, reparto che potrebbe cambiare volto la prossima estate. Ad aver attirato i riflettori del club azzurro - riferisce Ekrem Konur - sarebbero la sua esperienza nelle competizioni europee, la duttilità tattica che gli consente di ricoprire più ruoli in mediana e la capacità di inserirsi e andare al tiro, caratteristica importante per i calciatori che ricoprono questa posizione. Un nome che si aggiunge alla lista del ds Manna, il quale attende gli sviluppi sulla panchina per poter programmare al meglio il calciomercato.