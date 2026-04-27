Ufficiale Serie A, le date del calciomercato: in estate si comincia prima, in inverno tutto invariato

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In attesa che finisca il campionato di Serie A, coi posticipi del lunedì del 34° turno in programma oggi, e altre quattro giornate da qui alla fine, sono state annunciate le date del calciomercato 2026-27. Ecco, nel dettaglio, da quando a quando sarà possibile fare acquisti in Italia.

"Il Consiglio - riportano i canali ufficiali della FIGC - ha dato delega al presidente federale per l'approvazione dei termini di tesseramento per i calciatori professionisti secondo lo schema seguente: dal 29 giugno all'1 settembre 2026 (ore 20) per la Serie A, dall'1 luglio 2026 all'1 settembre 2026 (ore 20) per la B e la C; dal 2 gennaio 2027 all'1 febbraio 2027 (ore 20) per la Serie A, la B e la C. Per quanto riguarda invece il tesseramento dei calciatori extracomunitari è stato previsto di ricalcare quanto già previsto in merito nella precedente stagione sportiva. Per quanto concerne le finestre di tesseramento per la LND, il Consiglio ha deciso per le seguenti date: dall'1 luglio al 30 settembre 2026; dall'1 dicembre al 16 dicembre 2026".