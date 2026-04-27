Volontà reciproche di restare insieme: si lavora al rinnovo di McTominay

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Il Corriere dello Sport esalta il ruolo di Scott McTominay nel progetto Napoli

Il Corriere dello Sport esalta il ruolo di Scott McTominay nel progetto Napoli, sottolineando come lo scozzese rappresenti una delle certezze su cui costruire il futuro. Dopo aver già inciso nel recente passato ed essere protagonista nel presente, il centrocampista è destinato a restare un punto fermo anche nelle prossime stagioni.

Non a caso, il club ha avviato i discorsi per il rinnovo di contratto, nonostante l’attuale accordo sia valido fino al 2028. La volontà è reciproca: McTominay vuole continuare in azzurro, con lo stesso entusiasmo ma con ambizioni ancora più alte. Non c’è urgenza immediata, ma la sensazione è chiara: quando hai un giocatore così, l’obiettivo è blindarlo il prima possibile e farne una colonna stabile del progetto.