Sostituto Lukaku, Sky: è diventato la priorità, il Napoli valuta l'investimento da fare

Nel corso di Sky Sport 24, il giornalista ed esperto di mercato Sky Luca Marchetti ha parlato del possibile sostituto di Romelu Lukaku: "Per Hojlund il Milan resta in vantaggio rispetto al Napoli, perché ha iniziato a parlare prima col Manchester e il calciatore. E anche per le perplessità eventuali che il giocatore può avere rimangono anche per l’eventuale trattativa con il Napoli, se dovesse prendere in prestito.

Non ci sono aggiornamenti di giornata, perché il Napoli ha lasciato un po’ sedimentare le informazioni che erano state raccolte in queste ore rispetto ai tanti profili valutati. Dalla lista possiamo togliere Krstovic, che è molto vicino all’Atalanta. Oltre al discorso Hojlund c’è quello per Embolo, c’è stata una chiacchierata anche per Pinamonti e Piccoli. Oggi abbiamo aggiunto anche il nome di Mateta, che è un profilo diverso visto che ha un costo di almeno da 40mln di euro. Sono informazioni che il Napoli ha immagazzinato, ora cercherà di ragionare insieme al proprio direttore sportivo e al proprio allenatore per trovare la soluzione migliore. Andando a guardare sia le caratteristiche tecniche, sia il tipo di investimento che il Napoli pensa di fare sul giocatore. Perché s’infortunato Lukaku che sarebbe stato certamente il titolare del Napoli, quindi si deve andare a sostituire almeno per la prima parte della stagione un titolare della squadra campione d’Italia.

Quindi bisogna decidere in che modo farlo, se con un grande investimento e magari anche rivedere quelli che finora sono stati i piani per andare a completare la squadra, Juanlu Sanchez non è ancora arrivato, il Napoli sta cercando ancora un centrocampista da mettere in rosa a disposizione di Conte. Quindi ancora il Napoli dei colpi li deve fare, ma magari deve ridistribuire le risorse perché è un imprevisto al quale bisogna fare assolutamente fronte ed ad oggi è diventato una priorità per quanto riguarda la necessità di andare a completare l’organico. Si è aggiunto un tassello bello grosso, perché su Lukaku il Napoli ha costruito un bel pezzo dei suoi successi anche a livello tattico”.