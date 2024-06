Spinazzola-Conte, spunta un retroscena: l'ultima stagione convince il Napoli

Uno degli obiettivi del Napoli in questo mercato è potenziare le fasce, da sempre molto importanti nelle squadre di Antonio Conte

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Uno degli obiettivi del Napoli in questo mercato è potenziare le fasce, da sempre molto importanti nelle squadre di Antonio Conte. Leonardo Spinazzola è uno dei nomi attenzionati dalla società partenopea, come sottolinea il Corriere del Mezzogiorno: "Sempre in difesa, il Napoli sta valutando a sinistra Spinazzola, in scadenza di contratto con la Roma.

È un giocatore che piace molto a Conte che lo voleva già quando allenava l’Inter. L’esterno ha avuto una serie di problemi fisici ma quest’anno con i giallorossi è stato protagonista di una stagione positiva e ha ritrovato una certa continuità.