Spinazzola, no alla Fiorentina per un solo motivo. E il Torino ci spera

"Spinazzola vorrebbe spazio. Il Napoli sta trattando con la Fiorentina lo scambio con Biraghi, però il difensore azzurro, almeno per ora, frena. È perplesso. Sa che in maglia viola non ha certezza di una maglia da titolare": lo scrive il quotidiano Tuttosport oggi in edicola.

L'esterno azzurro può anche lasciare Napoli ma vorrebbe giocare con continuità. Ecco perché, si legge, il Toro sta cercando di inserirsi nel discorso proponendo al giocatore una maglia da titolare, quindi la possibilità di giocare con continuità. E l’idea lo sta allettando. Ha preso un po’ di tempo e se darà una risposta affermativa Vagnati si metterà subito in contatto con il ds Manna.