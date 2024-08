Sportitalia - Gilmour, visite in Inghilterra e poi parte: ecco quando sarà a Napoli

Dopo Scott McTominay il Napoli ha chiuso anche il colpo Billy Gilmour. Nelle ultime ore è arrivato il semaforo verde dal Brighton per una cessione intorno ai 14 milioni di euro. Il centrocampista sosterrà le visite mediche in Inghilterra e in serata dovrebbe essere a Napoli, come riferito da Sportitalia.