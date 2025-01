Sportitalia - Il Napoli non molla per Dorgu! Possibile nuovo contatto col Lecce

Il Napoli non molla per Patrick Dorgu. Dopo la proposta per l'esterno danese del Manchester United rifiutata oggi dal Lecce, è possibile un nuovo contatto diretto tra le dirigenze del club salentino e il Napoli.

Il club di De Laurentiiis vorrebbe bloccare Dorgu per la prossima stagione. Il Manchester United punta a prenderlo subito, ma al momento non c’è ancora l’accordo con i salentini. A riferirlo su X, è Gianluigi Longari, giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia.