Sportitalia - Il Napoli si tiene stretto Conte, ma futuro è incerto: occhio ad Allegri e Gasperini

vedi letture

Giovanni Albanese, giornalista di Sportitalia, nel suo editoriale per il portale Sportitalia.com si è soffermato sul valzer delle panchine in Serie A: “Il candidato forte per la panchina del Milan potrebbe essere Sarri, specie se la società affidasse il mercato a D’Amico che non è in uscita dall’Atalanta ma neanche indifferente a eventuali opportunità. Gasperini lascerà la Dea e lì per il momento i potenziali eredi sembrano poter essere proprio Sarri o Thiago Motta. Quest’ultimo è ancora sotto contratto con la Juve, che si è affidata a Tudor pur sognando in prospettiva Conte (senza escludere Gasperini).

Il Napoli, che per il momento Conte se lo tiene stretto, qualche messaggio velato in caso di cambio in panchina lo ha già fatto arrivare ad Allegri: anche qui, però, il nome di Gasperini sarebbe da monitorare perché l’estate scorsa – quando il coach parlava di altre opportunità ventilate – raccontava proprio del corteggiamento del Napoli. Che in realtà si era mosso anche sulle tracce di Pioli, che è adesso tornato in auge in quota Roma. A sorpresa traballa anche la panchina di Baroni: la Lazio starebbe facendo valutazioni soprattutto sul conto di Gilardino, al momento libero ma sotto contratto col Genoa. Tanto altro emergerà a breve, in base al gran finale”.