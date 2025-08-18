Sportmediaset - C'è anche Mitrovic tra i profili offerti al Napoli: sarebbe disposto a ridursi lo stipendio

Oggi alle 11:30Calciomercato Napoli
di Arturo Minervini

Napoli pronto a tornare sul mercato per un centravanti. Lo scrive su X il giornalista di Mediaset, Orazio Accomando: "Il Napoli potrebbe tornare sul mercato degli attaccanti, dopo l’infortunio di Lukaku che sembra essere più grave del previsto. Tra i nomi proposti agli azzurri ci sono anche quelli di Zirkzee (solo in prestito) e Mitrovic (disposto a ridursi notevolmente l’ingaggio).

Valutazione di Manna e Conte se approfondire ogni discorso sul reparto offensivo".