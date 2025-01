Sprint Danilo: Manna aspetta si liberi a zero, in arrivo il suo agente per chiudere

vedi letture

Danilo lascerà la Juventus, è soltanto una questione di come e quando: Motta non l’ha convocato per Riyad, è fuori rosa, e il Napoli sta aspettando che trovi la quadra per liberarsi. Sì, non ha intenzione di versare l’indennizzo richiesto da Torino

Come scrive il Corriere dello Sport, se l’incastro andrà in scena con tutti i crismi, allora arriverà subito a rinforzare la rosa di Conte: il ds Manna è in attesa, il suo agente italiano De Vecchi è in arrivo e al rientro dall’Arabia - come ha detto anche il dt bianconero Giuntoli - bisognerà arrivare a una soluzione che vada bene a tutti. Altrimenti, beh, Danilo sarà del Napoli a zero dalla prossima stagione.