Ultim'ora Sprint finale per Juanlu! Sky: ecco quando sarà il giorno decisivo

Il Napoli accelera per Juanlu Sanchez e conta di chiudere l’operazione già all’inizio della prossima settimana. Lunedì potrebbe essere la giornata decisiva per il trasferimento del terzino destro del Siviglia, reduce da un’estate da protagonista con gli andalusi e che ha partecipate un anno fa anche alle Olimpiadi di Parigi 2024, concluse con la medaglia d’oro al collo. Un Under che farebbe molto comodo per le liste.

Il classe 2003 rappresenterebbe un innesto di qualità e prospettiva per Antonio Conte, che continua a chiedere rinforzi sugli esterni. Nell’ultima stagione Juanlu si è imposto come uno dei talenti più interessanti del calcio spagnolo, totalizzando 35 presenze tra Liga e Copa del Rey, con un bottino di 5 gol e 5 assist. Un profilo giovane ma già esperto, pronto a mettere la sua freschezza al servizio del nuovo progetto azzurro.