Sudakov sogna Napoli: un'altra dichiarazione rafforza la trattativa

Un’altra dichiarazione rafforza la trattativa sull’asse Napoli-Shakhtar in vista dell’estate. Stavolta a parlare è il diretto interessato, Giorgi Sudakov, 22 anni, centrocampista offensivo che brilla anche nella sua nazionale, l’Ucraina, e che il Napoli segue già da tempo. Da oltre un anno.

Il Corriere dello Sport riporta le dichiarazioni del giocatore rilasciate a Tmw: "Con Conte non c’è stato alcun contatto personale, lavorare con uno come lui sarebbe una grande opportunità. Il Napoli sarebbe un sogno per qualsiasi giocatore. Sono cresciuto guardando la Serie A". Il quotidiano ricorda che l'affare si può sbloccare in estate.