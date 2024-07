Suggestione Chiesa, dall'Inghilterra avvertono: "Ci pensa il Chelsea di Maresca"

Il futuro è un rebus perché per l'ex Fiorentina non pare esserci la fila.

Quale futuro per Federico Chiesa? Ancora un rebus. L'unica cosa che appare chiara è che l'esterno offensivo classe 1997 lascerà la Juventus perché non fa parte del progetto di Thiago Motta. Chiesa ha il contratto in scadenza con la Juventus nel 2025, non ha rinnovato e c'è un'evidente distanza con la Vecchia Signora. In più, sono parse lapidarie le dichiarazioni di Thiago Motta quando nei giorno scorsi gli è stato chiesto di questa situazione piuttosto spinosa: "In questo momento fa parte della Juventus, poi vedremo…".

Il futuro è un rebus perché per l'ex Fiorentina non pare esserci la fila. La Roma è andato su Soulé, l'affare con il Napoli non è decollato e neanche con il Tottenham si è andati a fondo. Tuttavia proprio dall'Inghilterra, stando a quanto raccontato dal portale Team Talk, arriva una nuova pretendente: è il Chelsea di Enzo Maresca. I contatti tra l'entourage di Chiesa e i Blues sarebbero già partiti e nei prossimi giorni potrebbero essere approfonditi. Lo stesso portale scrive che in UK il giocatore interessa anche al Tottenham. Che il futuro di Chiesa possa essere in Premier League?