Svolta Napoli-Danilo? La Juve esce allo scoperto per il sostituto

Il Napoli aspetta che Danilo si liberi dalla Juventus, intanto il club bianconero lavora all'arrivo di un nuovo centrale per gennaio. Piace molto Araujo che non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo e la situazione con il Barcellona è ferma: secondo Relevo, intanto, la Juventus vuole convincerlo in tutti i modi.

Ad oggi non c'è nessun contatto ufficiale tra i due club e anche il Napoli è ovviamente in attesa perché l'arrivo eventuale di un nuovo centrale potrebbe anche avvicinare Danilo con la società bianconera che potrebbe aprire all'addio.