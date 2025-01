Svolta Pellegrini: il Napoli lo voleva, ma ha deciso di restare a Roma

Il ds Manna, ovviamente d’accordo con Conte, ha individuato due obiettivi primari per gennaio: uno è Danilo e l'altro Pellegrini, ma il capitano della Roma alla fine ha deciso di non muoversi a gennaio. Decisivo il derby con il gol, il riscatto. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.

Il giocatore era nel mirino del ds Manna e di Antonio Conte, ma alla fine ha scelto di restare a Roma, è il capitano della squadra ed è un giocatore di riferimento anche per Ranieri che lo ha rilanciato proprio nel derby contro la Lazio. Conte cerca comunque in quel ruolo un calciatore per rinforzare il Napoli soprattutto in virtù dell’imminente uscita di Folorunsho, ad un passo dalla Fiorentina.

