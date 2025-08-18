Tante punte offerte al Napoli: il nome di Dovbyk è stato proposto da un agente

C’è anche il nome di Artem Dovbyk tra quelli al vaglio del Napoli per sostituire Romelu Lukaku che, come vi abbiamo raccontato, rischiare di stare fermo almeno tre mesi (e c’è anche il rischio di un intervento). Non perché profilo particolarmente gradito alla società o allo staff tecnico, ma - riferisce l’esperto di mercato Nicolò Schira - perché è stato offerto al Napoli in queste ore da un intermediario.

L’attaccante, arrivato la scorsa estate come colpo di mercato, non rientra nei piani di Gian Piero Gasperini che attende rinforzi in attacco e spera possa sbloccarsi il mercato giallorosso come raccontato pubblicamente. Saranno proprio le uscite, in casa Roma, a determinare anche i prossimi colpi in entrata essendo sempre al limite con il fair play finanziario.