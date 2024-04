Tanti rumors su Gilardino, ma il Genoa pensa a strategia per blindarlo

Il futuro di Alberto Gilardino è ancora un rebus. Sul tavolo c'è un contratto in scadenza a giugno 2025

Il futuro di Alberto Gilardino è ancora un rebus. Sul tavolo c'è un contratto in scadenza a giugno 2025 col Genoa e dalle parti di Pegli - sottolinea Tuttosport - si iniziano a sentire i sempre più insistiti rumors sulle possibili nuove opportunità per il diretto interessato. Non è un mistero che il tecnico di Biella abbia oggi parecchi estimatori. Così come non sono passate sotto silenzio alcune frasi dello stesso Gilardino sulle prospettive future del Genoa sul mercato che hanno fatto un po' drizzare le antenne all'ambiente. Dal Genoa trapela però una certa fiducia sulla possibilità di poter andare avanti con Gilardino.