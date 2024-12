Tesoretto per il mercato: a giugno il Napoli si aspetta 75mln

A gennaio non sono previsti scossoni in ottica mercato, lo ha annunciato il giocatore in persona, ma a giugno il Napoli punta a ricavare 75 milioni di euro dalla cessione di Victor Osimhen.

Ovvero, il nuovo valore della clausola rescissoria stabilito prima di accettare il prestito al Galatasaray a settembre. Nei prossimi giorni, in occasione della finestra invernale dei trasferimenti, non accadrà nulla a meno di stravolgimenti clamorosi. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.