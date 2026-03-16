Tiago Gabriel, interesse confermato: "Il Lecce non nasconde la trattativa con Manna"

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Il Napoli guarda già alla prossima stagione e inizia a muovere i primi passi sul mercato. L’attenzione della dirigenza azzurra sembra concentrarsi in particolare sul reparto difensivo, dove potrebbero arrivare i primi interventi per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Tra i profili osservati con maggiore interesse c’è quello del giovane difensore del Lecce Tiago Gabriel, classe 2004, che si è messo in luce in questa stagione attirando l’attenzione di diversi club.

A confermare l’interesse del Napoli è anche quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, che sottolinea come i contatti tra le parti siano già avviati. Il giornale scrive infatti: “Il fatto che il Lecce non nasconda la trattativa con Manna per il difensore 22enne Tiago Gabriel è la prova che i primi passi verranno fatti proprio nel reparto arretrato”.