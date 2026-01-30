Ag. Insigne: "Sarebbe tornato a Napoli anche al minimo di stipendio"

Andrea D’Amico, procuratore di Insigne, ha parlato a Kiss Kiss Napoli del trasferimento dell'ex Napoli a Pescara: “Una scelta identitaria, nel periodo in cui a volte si fa fatica a dare un senso alle proprie scelte in funzione dei valori, delle riconoscenze. Lui al Napoli sarebbe tornato anche al minimo di stipendio, sarebbe stata una scelta proprio di cuore. Noi abbiamo detto chiaramente alla società che lui sarebbe andato al Napoli anche al minimo di stipendio, perché proprio era una chiusura identitaria.

Fiorentina? Le contingenze non sono delle contingenze positive però è anche vero che adesso comunque con l’arrivo di Paratici sono arrivati dei giocatori nuovi. La psicologia di gruppo è completamente diversa e quindi succede anche nel calcio. Quindi il lavoro di Paolo non è solo quello di trovare soluzioni tattiche, atletiche che già hanno trovato ma soprattutto anche di entrare nella mente dei giocatori”.