Alisson a un passo, Sky: "Il Napoli conta di chiuderlo entro domani!"
Ormai strada spianata al secondo colpo di gennaio. Dopo Giovane, ecco Alisson Santos dallo Sporting in prestito oneroso a 3 milioni e diritto di riscatto fissato a 15. Secondo Sky Sport il Napoli ha ormai sciolto le riserve e conta di chiuderlo entro domani. Alisson, anni 23, è un esterno brasiliano di proprietà dello Sporting Lisbona scelto dal club azzurro come sostituto di Lang, andato al Galatasaray. Affare in dirittura d'arrivo. 