Niente esterno a destra? Sky: "Holm impossibile e Juanlu si allontana"

Ultime sul mercato del Napoli con l'intervento di Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, intervenuto a Radio Marte: "Per Holm non c’è nessuna possibilitàm, Juanlu non è una priorità del Napoli, ormai con Politano e Mazzocchi e senza Champions l’esterno destro non penso arrivi a meno di occasioni last minute. Quanto vale Vergara? Difficile valutare il calciatore, ma oggi il Napoli non credo accetterebbe offerte per Vergara, ritenendolo un talento in crescita e che per quello che ha mostrato in Champions può valere anche 40 milioni”.

