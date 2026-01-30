Alisson-Napoli, Schira: "Convinceva più di Sulemana per un motivo"

vedi letture

Nicolò Schira, giornalista, esperto di mercato, sul suo canale Youtube ha parlato delle mosse del club azzurro per l'attacco: "Il Napoli aveva valutato Sulemana, ma la prima scelta in questo momento è il giocatore che convince di più sia per talento, sia per prospettiva, sia perché nel dribbling ha superiorità numerica nei piedi. Può essere come Neres, ma destro.

Non è mancino Alisson Santos, attaccante dello Sporting di Lisbona, classe 2002. Lo Sporting ha già preso il sostituto, in prestito con obbligo di riscatto. Lo Sporting lo dà, il Napoli vorrebbe il prestito con diritto, ma ha il sì del giocatore per un contratto fino al 2030. C’è il sì del giocatore, ma il Napoli sta facendo leva. Contatti anche nel pomeriggio, avanti tutta per arrivare al traguardo".