Napoli su Holm, ma la Juventus sta per chiuderlo: scambio col Bologna

Napoli su Holm, ma la Juventus sta per chiuderlo: scambio col BolognaTuttoNapoli.net
Oggi alle 18:00Calciomercato Napoli
di Fabio Tarantino

La Juventus é vicina a Emil Holm mentre al Bologna andrà João Mário. Trattativa ben avviata tra le parti, doppia operazione in prestito. Lo riporta Matteo Moretto sui social. Holm è anche nel mirino del Napoli che cerca un esterno destro oltre a un'ala offensiva. Ma al momento l'ex Atalanta è davvero a un passo dalla Juventus. Vedremo se la trattativa si concluderà. 