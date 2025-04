Tmw, Ceccarini: “Il Napoli valuta Frattesi e Pellegrini. Su Ferguson…”

vedi letture

Nel corso di ‘Bordocampo – I Tempo’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto l’esperto di mercato e direttore di TMW, Niccolò Ceccarini, facendo il punto sul mercato del Napoli: “Se devi migliorare il centrocampo è ovvio che si vada su un profilo del livello di Frattesi. Stesso discorso per il sostituto di Kvara: con Conte alla guida, lo devi accontentare anche in questo. C’è da mettere un centrocampista però c’è da mettere anche un difensore. A mio avviso, oltre a Marianucci, con l’uscita di Marin e JJ in dubbio, per me si dovrebbe andare su un profilo come Solet e Beukema.

Ferguson? Quando l’hanno preso non credevo potesse essere così forte. Non credo che abbia una valutazione come quella di Frattesi o Pellegrini, ma non dovete pensare che sia così inferiore. Il Bologna oggi ha la forza di dire di no a certe offerte, e potrebbe anche offrire la possibilità di giocare la Champions l’anno prossimo, non è facile portargli via dei giocatori.

Futuro Conte? Penso che in questo momento qualsiasi pronostico sul futuro di Conte sia impossibile. Se gli viene data la possibilità di crescere, non vedo nulla in contrario alla sua partenza. Il progetto Napoli però per essere definito tale non può fermarsi ad un anno solo, posso dire che mi auguro che resti, il percorso intrapreso l’anno prossimo potrebbe essere ancora più bello”.