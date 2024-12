Tmw, Ceccarini: "Un difensore a gennaio, tutti i nomi seguiti dal Napoli"

vedi letture

Il mercato di gennaio si avvicina e il Napoli si concentra sull'arrivo di un centrale, scrive il direttore di Tuttomercatoweb Niccolò Ceccarini nel suo editoriale: "Il club azzurro vorrebbe stringere i tempi ma la situazione non è così semplice. Anche perché chi ha oggi un difensore forte e affidabile fa fatica a cederlo soprattutto a gennaio.

Le ipotesi sono tante e il Napoli sta lavorando su più tavoli. Una delle ultime idee è Danilo ma la Juventus non ha mai aperto a questa possibilità nonostante il brasiliano sia in scadenza di contratto. Primo perché è già in emergenza nel settore e poi anche per non rafforzare una diretta concorrente alle zone altissime della classifica. In Italia ci sono altre due opportunità. Piace infatti molto Bijol, giocatore che da tempo è monitorato anche dall’Inter. Anche qui la strada è in salita, ci vuole insomma un’offerta molto importante per far vacillare l’Udinese. Sempre in serie A c’è Ismajli dell’Empoli, qui il discorso potrebbe essere più semplice. Un altro nome da non sottovalutare è quello di Coppola del Verona. Nazionale Under 21 sta dimostrando tutte le sue qualità nonostante il campionato di sofferenza dei gialloblù. All’estero non mancano i profili nel senso che di occasione ce ne sono tante. A cominciare da Kiwior che l’Arsenal potrebbe anche decidere di far partire. Qui è necessaria una formula che possa dare garanzie anche per un eventuale acquisto, quindi un diritto di riscatto che può diventare obbligo a certe condizioni. Un’altra opzione è Vitik dello Sparta Praga. Resta da capire quanto questa soluzione sia percorribile e a quali costi soprattutto".