Tmw - Danilo, il Napoli lo prende solo a zero e può aspettare giugno! Le ultime su Fagioli

Potrebbero esserci diversi movimenti sull'asse Juventus-Napoli nelle prossime finestre di calciomercato. Oltre il nome di Giacomo Raspadori spesso accostato ai bianconeri, due giocatori attualmente nella squadra di Thiago Motta potrebbero invece vestire la maglia azzurra: Danilo e Nicolò Fagioli. A questo proposito arrivano notizie dell'ultim'ora da Tuttomercatoweb.com.

Infatti, il Napoli è alla ricerca di un difensore per gennaio e Danilo farebbe al caso di Conte, ma la società azzurra vuole acquistarlo a zero e quindi se non dovesse liberarsi gratuitamente dalla Juventus, si aspetterebbe giugno per ingaggiarlo. Anche la situazione di Nicolò Fagioli è monitorata con attenzione: il classe 2001 gode della stima di Conte e soprattutto del ds Manna che lo conosce sin dalla Next Gen, ma anche per lui movimenti concreti sono previsti solo nella prossima estate. Sia per Fagioli che per Danilo non risultano invece contatti con il Milan, sottolinea TMW.