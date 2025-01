Tmw - Dorgu spinge col Lecce: vuole trasferirsi subito al Manchester United

Arrivano novità sul fronte Patrick Dorgu e le trattative per un possibile addio dell'esterno al Lecce in questa sessione di mercato. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW al momento l'unica offerta formale arrivata al club salentino è quella del Manchester United al quale i giallorossi hanno espresso la loro volontà di tenere il danese fino all'estate. Per il Lecce è prioritaria la salvezza, con Dorgu, anche se è una storia tutta ancora da scrivere visto che lo stesso giocatore starebbe premendo affinché la situazione si possa concretizzare già ora.

Il Napoli sullo sfondo

A monitorare la situazione, a distanza, c'è anche il Napoli, visto che il club azzurro è sulle tracce del classe 2004 nato a Copenaghen. A differenza di quello che vorrebbe il Manchester United i partenopei sarebbero disposti a lasciare Patrick Dorgu in Salento fino al termine della stagione e questa sarebbe, appunto, l'ipotesi più gradita per il Lecce.