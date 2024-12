Tmw - Fiorentina su Folorunsho anche senza Biraghi-Napoli: le ultime

Non c'è solo Nemanja Matic nel mirino della Fiorentina per il mercato di gennaio. Il club viola, dopo quanto accaduto a Bove nelle scorse settimane, è alla ricerca di un centrocampista che possa sostituire il ragazzo almeno fino al termine della stagione, e il nome dell'ex Roma, attualmente in forza al Lione, è uno dei presenti sul taccuino di Daniele Pradé, anche se non è l'unico.

Resta viva la pista Folorunsho

Secondo quanto raccolto da TMW, infatti, per il club gigliato torna di moda il nome di Michael Folorunsho, centrocampista in forza al Napoli, che la Fiorentina aveva già sondato in passato. Un'operazione che potrebbe essere legata alla possibile cessione di Cristiano Biraghi al Napoli, ma che potrebbe anche andare avanti a prescindere dalla cessione dell'ormai ex capitano viola, che non rientra più nei piani di Palladino.