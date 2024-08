Tmw - Goretzka chiama il Napoli, è fuori rosa al Bayern: l’ostacolo è il maxi ingaggio

Il Napoli pensa a Leon Goretzka (29 anni) come potenziale rinforzo di grande qualità e quantità da consegnare a mister Conte

Il Napoli pensa a Leon Goretzka (29 anni) come potenziale rinforzo di grande qualità e quantità da consegnare a mister Conte per il progetto del suo nuovo Napoli. Il classe 1995 ha ancora due anni di contratto con il Bayern Monaco, ma il suo percorso nel più prestigioso club del campionato tedesco sembra essere arrivato a un punto in cui lo spazio rischia di restringersi e che lo invita, di fatto, a valutare l'ipotesi di cambiare aria.

Ha tutta l'intenzione di approfittarne il Napoli, scrive TuttoMercatoweb.com, anche perché non si tratterebbe di un'operazione poi così onerosa, soprattutto guardando al pedigree del potenziale colpo in entrata. Rischierebbe di diventarlo semmai lato ingaggio, visto che Goretzka percepisce circa 9 milioni di euro a stagione dal Bayern, ma con la buona volontà e un po' di inventiva gli ostacoli possono essere superati.

E la situazione ambientale potrebbe pure dare una mano ai campani. Sì, perché è vero che Goretzka ha comunque giocato molto nell'ultima annata bavarese, ma è altrettanto reale il fatto che l'esplosione del giovane Pavlovic abbia cominciato ad eroderne l'intoccabilità. Per farsi un'idea vedere la doppia semifinale di Champions League contro il Real Madrid, in cui è stato sostituito all'intervallo dell'andata e non ha messo piede in campo al ritorno. Considerando che nel suo stesso ruolo è anche appena arrivato Palhinha, pagato oltre 50 milioni di euro, l'idea che per primo Goretzka voglia andarsene sta prendendo davvero piede.