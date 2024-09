Tmw - La nuova vita di Meret: due anni fa vicinissimo allo Spezia, ora il Napoli lo blinda

vedi letture

Come possono cambiare le prospettive di una carriera con una sola scelta. Lo sa bene, tra gli altri, anche Alex Meret.

Come possono cambiare le prospettive di una carriera con una sola scelta. Lo sa bene, tra gli altri, anche Alex Meret. Il portiere del Napoli oggi è tornato al centro del discorso e stavolta solamente per gli aspetti più positivi del suo gioco, ma nella sua permanenza in azzurro molteplici sono state le occasioni in cui si è parlato di lui, più che altro per metterlo in discussione o dubitarne del reale valore. Basti pensare, per esempio, che giusto due estati fa (era quella del 2022) lo stesso Meret sembrava ormai pronto a fare le valigie per far posto a uno tra Keylor Navas e Spezia. A scriverlo è Tmw.

C'era lo Spezia pronto ad accoglierlo (a fine stagione sarebbe poi retrocesso, dopo uno sfortunato playout con il Verona) ma la volontà dello stesso Meret di non arrendersi e di trovare la luce perduta in quel di Napoli ha fatto arenare tutto. Le parate di Cagliari, e quelle sfoderate anche nella partita precedente vinta in rimonta sul Parma, hanno riacceso i riflettori anche sulla sua situazione contrattuale, visto che il suo accordo con gli azzurri scade il prossimo 30 giugno, tra meno di un anno.

E a tal proposito in società non parrebbero avere davvero dubbi sulle prossime mosse. Ieri sera, infatti, il ds dei campani Manna si è così espresso sulla situazione di Meret: "Abbiamo la volontà di continuare lui e lui ha la volontà di continuare con noi. È un portiere importante, mai messo in discussione da noi".