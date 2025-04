Tmw - Mazzocchi può salutare: c'è già un club di Serie A che lo cerca

Pasquale Mazzocchi potrebbe salutare il Napoli al termine della stagione. Il laterale destro, prima riserva per Conte sulla fascia di competenza, è seguito con insistenza dal Parma, intenzionato a rinforzare quella zona del campo. Ovviamente servirebbe la permanenza in Serie A per convincere l'ex Salernitana a scegliere un progetto come quello ducale. Lo scrive la redazione di Tmw.

Nella penultima partita Mazzocchi ha giocato da titolare per l'assenza di Giovanni Di Lorenzo, disputando un'ottima prestazione contro l'Empoli che è piaciuta particolarmente anche al Maradona. "Mi sono goduto la standing ovation ma non del tutto, perché ero concentrato sulla gara. Era una partita importante, ci servivano i tre punti. Penso che stasera sia andata bene, anche se alla fine non ce l'ho fatta più per crampi. Sono uscito dal campo contento, sia per la prestazione che per l'applauso che mi ha riservato la mia gente. Il mister è molto attento sulle dinamiche di gioco: ci fa provare e riprovare tutto. Penso che stasera l'abbiamo interpretata come voleva lui. Siamo tutti contenti, non ci resta che continuare su questa scia.