Tmw - Napoli sulla rivelazione della Liga: gioca a destra nel Rayo Vallecano

Il Napoli è alla ricerca di un terzino destro per il mercato di gennaio. Secondo Tmw, uno degli altri nomi nella lista partenopea è quello di Andrei Ratiu, difensore rumeno di proprietà del Rayo Vallecano che ha già alcuni interessamenti sia in Italia che in Spagna. In questa stagione è uno dei migliori terzini della Liga e ha una clausola di circa 25 milioni di euro. Sembra però che il club di Madrid sia disposto a trattare eventualmente il prezzo del cartellino. Della cifra eventualmente ricavata una parte andrà al Villarreal come parte dei suoi diritti di formazione.

Su Ratiu c'erano diverse squadre anche nella scorsa stagione, con la Fiorentina che aveva chiesto informazioni. Il suo profilo però è andato migliorando nel corso degli ultimi mesi, passando dal ruolo di riserva a quello di titolare. Ratiu è arrivato al Rayo Vallecano dall'Huesca nel corso dell'estate del 2023, alla prima esperienza nella Liga.