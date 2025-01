Ultim'ora Tmw - Ngonge, l'agente è in Italia: possibili novità nelle prossime ore

L'agente di Cyril Ngonge, William D'Avila, è in Italia per cercare di sbrogliare i diversi fronti che ha aperto per i suoi assistiti. A parte la situazione dell'attaccante del Napoli - che piace al Bologna, si attendono novità nelle prossime ore sul possibile prestito con diritto di riscatto fissato a 18 milioni - sono caldi anche i profili di Reda Belahyane e Jackson Thatchoua, entrambi chiacchierati nelle settimane scorse.

C'è stato anche un summit, con un dirigente di un club francese, nel corso delle ultime ore. Possibile che sia l'Olympique Marsiglia che stava puntando deciso su Belahyane, valutato circa 12 milioni di euro più bonus dall'Hellas Verona. Proprio i provenzali avevano provato anche ad affondare il colpo, in estate, anche per il terzino, quando avevano recapitato una proposta da 8 milioni. Non è escluso che ci sia stato un contatto anche per lui. Lo riporta Tmw.