Tmw: "Ora Kvaratskhelia è finalmente felice. Voleva il Psg dall'estate"

Su Tmw si parla del presente di Kvaratskhelia che ha appena conquistato i quarti Champions col suo Psg. A gennaio il trasferimento in Ligue 1 dopo due anni e mezzo di Napoli. "Un impatto difficile, poi la crescita. Khvicha Kvaratskhelia ha aiutato il Paris Saint Germain a rifiorire. Il suo arrivo, praticamente al posto di Kolo Muani, ha dato la libertà a Dembele di essere più punta centrale, lasciando a lui e Barcola i compiti di creare sulle fasce.

È però totalmente identificato con la sua nuova squadra. Anche perché l'ha voluta, cercata, sin da quest'estate quando c'era stata un'offerta importantissima per lui e Osimhen, rifiutata dal Napoli che chiedeva di più. E soprattutto Antonio Conte ne aveva chiesto la permanenza in rosa. A gennaio una sorta di ammutinamento, non alla Koopmeiners ma una presa di posizione comunque più che netta. Così Kvaratskhelia è finalmente felice".